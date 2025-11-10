DFB zeichnet Woltemade mit Fair-Play-Medaille aus

Veröffentlicht 10.11.2025 - 15:33 Uhr

Nationalspieler Nick Woltemade wird vom Deutschen Fußball-Bund geehrt. Es geht um eine Aktion nach dem DFB-Pokalfinale.
© dpa

