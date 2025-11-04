DFB-Präsident will Bewerbung für Männer-WM prüfen

Veröffentlicht 04.11.2025 - 10:03 Uhr

Die nächsten drei Fußball-Weltmeisterschaften sind vergeben. Ein drittes Turnier nach 1974 und 2006 hat der Deutsche Fußball-Bund dennoch nicht aus den Augen verloren.
