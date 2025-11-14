DFB-Elf mit Sané und Anton gegen Luxemburg

Veröffentlicht 14.11.2025 - 19:42 Uhr

Julian Nagelsmann setzt im WM-Qualifikationsspiel auf vier Münchner Profis. Für den angeschlagenen Schlotterbeck rückt ein anderer Dortmunder nach. In der Offensive darf Sané von Beginn an ran.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH