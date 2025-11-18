WM-Ticket für Rangnick - Schottland jubelt spät

Veröffentlicht 18.11.2025 - 23:00 Uhr

Dank Michael Gregoritsch fährt Österreich zur WM. Auch Spanien, die Schweiz und Belgien haben das Direkt-Ticket sicher. Am größten aber ist der Jubel in Schottland.
