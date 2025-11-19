Wie auf Schalke: Rangnicks großer Triumph mit Österreich

Veröffentlicht 19.11.2025 - 13:03 Uhr

Der deutsche Trainer feiert mit Österreich die erste WM-Teilnahme seit 1998. Dem Coach hilft ein Glücksbringer, Rekordspieler Arnautovic macht kuriose Vorschläge.
WM-QualifikationFußballÖsterreichBosnien-HerzegowinaDeutschlandWienWien
