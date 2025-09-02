Wegen Medizinchecks: Gündogan sagt Ehrung ab

Wegen Medizinchecks: Gündogan sagt Ehrung ab

Veröffentlicht 02.09.2025 - 10:54 Uhr

Ilkay Gündogan sagt eine geplante Auszeichnung in Düsseldorf ab. Grund ist ein Medizincheck. Der frühere DFB-Kapitän wechselt wohl in die Türkei.
