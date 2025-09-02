Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Wegen Medizinchecks: Gündogan sagt Ehrung ab
Home
Sport
Fußball-News
Transfers:
Wegen Medizinchecks: Gündogan sagt Ehrung ab
Wegen Medizinchecks: Gündogan sagt Ehrung ab
Veröffentlicht 02.09.2025 - 10:54 Uhr
Ilkay Gündogan sagt eine geplante Auszeichnung in Düsseldorf ab. Grund ist ein Medizincheck. Der frühere DFB-Kapitän wechselt wohl in die Türkei.
© dpa
Newsticker
#
Start mit komplettem Kader: Auch Wirtz im DFB-Training
Nationalmannschaft
#
Nestlé-Aktie nach Rauswurf von Konzernchef unter Druck
Wirtschaft
#
Was Zahlen über Ost und West verraten
Panorama
#
Bürgermeister von Hebron im Westjordanland festgenommen
Ausland
#
Torhüter Donnarumma wechselt von PSG zu Manchester City
Fußball-News
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH