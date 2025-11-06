Sieg in Nizza: Freiburg in Europa auf Kurs K.o.-Phase

Veröffentlicht 06.11.2025 - 20:42 Uhr

Am Anfang tut der SC Freiburg sich in Nizza noch schwer - doch dann dreht der Fußball-Bundesligist das Spiel. Die Franzosen offenbaren ohne Routinier Dante Defensivschwächen.
© Nils Bastek, dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH