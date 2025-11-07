Siebter Sieg in Serie - Bayern-Frauen dominieren Union

Veröffentlicht 07.11.2025 - 20:51 Uhr

Nach schnellem Führungstreffer und starker Teamleistung bleibt der FC Bayern als einziges Bundesliga-Team ungeschlagen.
