Sané in Istanbul begeistert empfangen: «Freue mich mega»

Mit einem Galatasaray-Schal steigt Leroy Sané in der Türkei aus dem Flieger. Er lässt sich von den Fans feiern und spricht in zig Mikrofone. Auch im WM-Camp des FC Bayern in den USA wird zugeschaut.

© Klaus Bergmann und Maximilian Haupt, dpa