Real Madrid wieder sieglos: 2:2 bei Aufsteiger Elche

Veröffentlicht 23.11.2025 - 23:21 Uhr

Am großen Rivalen aus Barcelona ist Real Madrid zwar wieder vorbei. Mit dem Remis gegen Elche geht die wettbewerbsübergreifende Sieglos-Serie aber vorerst weiter.
