Newcastle feiert «Big Nick» - aber verliert

Veröffentlicht 28.09.2025 - 19:51 Uhr

Als Nick Woltemade ausgewechselt wird, sieht er wie der Matchwinner für Newcastle United aus. Doch ohne den Deutschen dreht der FC Arsenal noch das Spiel.
