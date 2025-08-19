Mbappé rettet Alonsos Liga-Debüt bei Real Madrid

Veröffentlicht 19.08.2025 - 23:06 Uhr

Xabi Alonso startet als Real-Trainer mit einem glanzlosen Pflichtsieg in die spanische Liga. Dabei kann er sich auf seinen Topstürmer verlassen.
© dpa

