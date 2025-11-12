Mbappé erinnert vor Länderspiel an Terroropfer von Paris

Veröffentlicht 12.11.2025 - 17:24 Uhr

Genau zehn Jahre nach der Terrornacht des 13. November spielt Frankreichs Nationalmannschaft gegen die Ukraine. Ihr Kapitän hat eine klare Botschaft im Gepäck.
© dpa

