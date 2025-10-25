Liverpool taumelt weiter: Vierte Liga-Pleite in Serie

Liverpool taumelt weiter: Vierte Liga-Pleite in Serie

Aktualisiert 25.10.2025 - 23:21 Uhr

Florian Wirtz bleibt erneut ohne Torbeteiligung, Brentford jubelt - die Krise des Titelverteidigers in der Premier League hält an.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH