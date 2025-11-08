Kölner Ärger über Elfmeter - Kwasniok: «Ich hasse den VAR»

Veröffentlicht 08.11.2025 - 22:54 Uhr

Auch im rheinischen Derby stehen Schiedsrichter und Videobeweis in der Kritik. Aytekin erklärt, warum er zwei Strafstöße zunächst nicht gegeben hat.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH