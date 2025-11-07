K.o. für Simonis? Wolfsburg-Pleite in Bremen

Aktualisiert 07.11.2025 - 23:20 Uhr

Paul Simonis muss weiter zittern. Das Spiel bei Werder Bremen galt als Endspiel für den Trainer des VfL Wolfsburg. In einer turbulenten Schlussphase verspielt der VfL den Sieg.
© Claas Hennig, dpa

