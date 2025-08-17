Direkt zum Hauptinhalt springen
Kiel mit erstem Saisonsieg: 2:0 in Homburg
DFB-Pokal:
Kiel mit erstem Saisonsieg: 2:0 in Homburg
Kiel mit erstem Saisonsieg: 2:0 in Homburg
Veröffentlicht 17.08.2025 - 20:06 Uhr
Endlich ist der erste Saisonsieg da. Im DFB-Pokal feiert der Bundesliga-Absteiger den erwarteten Erfolg. Homburg kämpft wacker.
© dpa
