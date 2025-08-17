Kiel mit erstem Saisonsieg: 2:0 in Homburg

Kiel mit erstem Saisonsieg: 2:0 in Homburg

Veröffentlicht 17.08.2025 - 20:06 Uhr

Endlich ist der erste Saisonsieg da. Im DFB-Pokal feiert der Bundesliga-Absteiger den erwarteten Erfolg. Homburg kämpft wacker.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH