Heimblamage für Liverpool: 0:3 gegen Nottingham

Veröffentlicht 22.11.2025 - 18:21 Uhr

Der FC Liverpool findet einfach nicht in die Spur. Gegen Nottingham Forest kassiert das Team die sechste Liga-Pleite. Florian Wirtz ist nicht dabei.
