FIFA stellt neuen Ball für die WM vor

FIFA stellt neuen Ball für die WM vor

Veröffentlicht 03.10.2025 - 08:30 Uhr

Er ist da: Der Ball für die erste WM-Endrunde in drei Ländern. Das macht sich auch beim Design und beim Namen bemerkbar.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH