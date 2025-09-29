DFB weist Strafen-Forderung für Schiedsrichter zurück

DFB weist Strafen-Forderung für Schiedsrichter zurück

Veröffentlicht 29.09.2025 - 14:30 Uhr

Der Vorstoß von Drittligaprofi Klaus Gjasula kommt beim DFB nicht gut an. Der Verband sieht keinen Handlungsbedarf.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH