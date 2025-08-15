Bericht: Barça-Stürmer Lewandowski verpasst Liga-Auftakt

Veröffentlicht 15.08.2025 - 11:51 Uhr

Robert Lewandowski fehlt dem FC Barcelona zum Saisonauftakt. Ob ein anderer Stürmer mitwirken kann, ist weiter offen.
