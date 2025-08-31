Bayern im Pokal nach Köln - Top-Duell Frankfurt gegen BVB

Veröffentlicht 31.08.2025 - 19:42 Uhr

Gleich fünf Bundesliga-Duelle gibt es in der zweiten Pokalrunde. Die Bayern reisen nach Köln, ein Topspiel steigt in Frankfurt.
