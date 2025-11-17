Barça kehrt endlich ins Camp Nou zurück

Veröffentlicht 17.11.2025 - 18:48 Uhr

Der FC Barcelona kündigt eine heiß ersehnte Rückkehr an: Die Spieler des katalanischen Clubs bestreiten bald ihr erstes Spiel im Camp Nou seit Mai 2023. Für Hansi Flick ist es sogar eine Premiere.
