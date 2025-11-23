Völler: Keine WM-Konsequenz für Adeyemi

Nach der Strafe für Karim Adeyemi spricht Rudi Völler von einer Erziehungsmaßnahme. Warum der DFB-Sportdirektor die sportlichen Perspektiven des BVB-Profis im Moment nicht infrage stellt.

© Carsten Lappe, dpa