Gepäckpanne stoppt Leverkusen-Flieger vor Manchester-Trip

Eine Gepäckpanne hat den Abflug von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen zum Champions-League-Auswärtsspiel bei Manchester City verzögert. Als das Flugzeug mit der Mannschaft an Bord bereits auf dem Rollfeld war, musste es wieder zurück zum Gate. Der Grund dafür laut Durchsage im Flieger: Es bestehe Unsicherheit darüber, ob sämtliches Gepäck an Bord sei, da es Unstimmigkeiten mit dem Gewicht der Maschine gebe. Nachdem das Problem behoben und das Flugzeug startklar war, fehlte zunächst ein Flugzeugschlepper zum Zurückschieben der Maschine aus ihrer Parkposition. Statt wie geplant gegen 16.00 Uhr, hob der Bayer-Flieger letztendlich mit mehr als eineinhalb Stunden Verspätung Richtung England ab. Dadurch konnte auch der Zeitplan mit der für 18.00 Uhr Ortszeit in Manchester geplanten Pressekonferenz mit Trainer Kasper Hjulmand und Spieler Aleix García nicht mehr eingehalten werden. Am Dienstagabend (21.00 Uhr/DAZN) spielt die Werkself am fünften Spieltag in der Ligaphase im City of Manchester Stadium gegen die in der Königsklasse bisher noch ungeschlagene Mannschaft von Star-Trainer Pep Guardiola.