Liverpool siegt spät - PSG und Inter souverän

Liverpool siegt spät - PSG und Inter souverän

Veröffentlicht 17.09.2025 - 23:03 Uhr

Beim Start in die Champions League hat der FC Liverpool kurz vor Schluss noch einen Sieg geholt. Souveräner machen es die Vorjahresfinalisten.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH