Hjulmand schwärmt von jungem Bayer-Team - Mourinho motzt

Veröffentlicht 06.11.2025 - 05:24 Uhr

Bayer Leverkusen gewinnt etwas schmeichelhaft bei Benfica. Deren Trainer José Mourinho hadert deshalb mit vielen Dingen. Ganz anders geht es seinem Kollegen Kasper Hjulmand.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH