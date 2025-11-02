Eintracht ohne Can Uzun nach Neapel

Eintracht ohne Can Uzun nach Neapel

Veröffentlicht 02.11.2025 - 14:54 Uhr

Muskelprobleme begleiten Eintracht-Jungstar Can Uzun schon länger. Jetzt muss der 19-Jährige erst mal pausieren.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH