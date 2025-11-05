Chelsea müht sich zum Unentschieden gegen Karabach Agdam

Aktualisiert 05.11.2025 - 21:13 Uhr

Chelsea tut sich in der Champions League bei Karabach Agdam schwer und kommt nur zu einem 2:2. Der Pafos FC aus Zypern feiert ersten Sieg seiner Vereinsgeschichte in der Königsklasse.
