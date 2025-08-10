Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Sissoko erlöst Bochum: 2:0 gegen Elversberg
Home
Sport
2. Bundesliga
2. Bundesliga:
Sissoko erlöst Bochum: 2:0 gegen Elversberg
Sissoko erlöst Bochum: 2:0 gegen Elversberg
Veröffentlicht 10.08.2025 - 15:39 Uhr
Der VfL Bochum tut sich gegen früh dezimierte Elversberger sehr lange schwer. Nach zwei Wechseln von Trainer Hecking kommt der Ex-Erstligist in Fahrt.
© dpa
Newsticker
#
Sissoko erlöst Bochum: 2:0 gegen Elversberg
2. Bundesliga
#
Merz kündigt weiteres Telefonat mit Trump an
Ausland
#
Arminia spitze: Aufsteiger gewinnt auch bei Holstein Kiel
2. Bundesliga
#
Wieder Dämpfer für Hertha - Eichhorn mit historischem Debüt
2. Bundesliga
#
Queere Community feiert CSD in Bautzen - Gegenproteste
Inland
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH