Schalke trennt sich von Kaderplaner Ben Manga

Schalke trennt sich von Kaderplaner Ben Manga

Veröffentlicht 22.09.2025 - 12:00 Uhr

Einst starker Mann, nun nicht mehr da: Schalke trennt sich von Kaderplaner Ben Manga. Sportvorstand Frank Baumann sagt, wie es nun weitergeht.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH