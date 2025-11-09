Paderborn setzt Siegesserie fort: 1:0 in Magdeburg

Veröffentlicht 09.11.2025 - 15:42 Uhr

Die Ostwestfalen gehen mit der ersten Chance in Führung. Danach lassen sie nicht viel zu und setzen ihre Siegesserie fort. Zudem holt sich der SCP die Tabellenführung zurück.
© dpa

