Paderborn schießt sich an die Tabellenspitze

Veröffentlicht 02.11.2025 - 15:36 Uhr

Mit dem siebten Sieg in Serie übernimmt Paderborn die Tabellenführung der 2. Bundesliga. Fürth rutscht nach der Niederlage auf den Relegationsplatz.
