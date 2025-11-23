Nur 0:0 in Überzahl: Schalke und der weite Weg zum Aufstieg

Schalke spielt eine halbe Stunde in Überzahl, trifft aber nicht. Das Aufstiegsrennen bleibt eng - zumal Paderborn vor dem Spitzenspiel in Gelsenkirchen verliert.

© Thomas Eßer, dpa