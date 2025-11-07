Nürnberg weiter auf dem Weg nach oben: 2:1 in Dresden

Veröffentlicht 07.11.2025 - 20:33 Uhr

Aufsteiger Dynamo Dresden wartet weiter auf den ersten Heimsieg der Saison. Dagegen geht es für das Team von Trainer Miroslav Klose nach schwachem Start weiter aufwärts.
