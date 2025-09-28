Münster siegt mit Spielfreude gegen Braunschweig

Veröffentlicht 28.09.2025 - 15:39 Uhr

Nach zuletzt zwei Niederlagen zeigt Preußen Münster gegen Eintracht Braunschweig viel Spielfreude und Torgefahr. Braunschweig verliert erneut.
