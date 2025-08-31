Irres Torspektakel in Magdeburg: Fürth siegt 5:4

Irres Torspektakel in Magdeburg: Fürth siegt 5:4

Veröffentlicht 31.08.2025 - 15:39 Uhr

Neun Tore, ein Platzverweis. Die Zuschauer in Magdeburg bekommen einiges geboten. Mit einem Problem für die Gastgeber gegen Fürth.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH