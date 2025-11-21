Herthas Siegesserie geht weiter: 1:0 gegen Braunschweig

Veröffentlicht 21.11.2025 - 20:33 Uhr

Die Berliner tun sich gegen die Niedersachsen vor eigenem Publikum zunächst schwer. Doch dann klappt eine Kombination im zweiten Versuch.
2. BundesligaHertha BSCEintracht BraunschweigFußballBerlinDeutschlandBrandenburgNiedersachsen
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH