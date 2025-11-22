Hannover beendet Paderborner Siegesserie mit 2:0

Veröffentlicht 22.11.2025 - 15:09 Uhr

Paderborn marschierte zuletzt durch Liga zwei. Doch für Hannover gibt es schon in der ersten Hälfte einen Doppelpack.
2. BundesligaFußballNordrhein-WestfalenDeutschlandNiedersachsenPaderborn
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH