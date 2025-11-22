Fan-Proteste mit Schweigen und Plakaten gegen Politik

Veröffentlicht 22.11.2025 - 14:12 Uhr

Die geplanten Maßnahmen und das Vorgehen der Politik zur Sicherheit in Stadien sorgen weiter für deutliche Proteste. Die Fans schicken deutliche Botschaften an die Verantwortlichen.
2. BundesligaProtesteFansFußballPolitikDeutschland
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH