Bundesliga-Saison 2026/27 startet Ende August

Veröffentlicht 06.11.2025 - 12:15 Uhr

Die Fußball-WM endet erst am 19. Juli 2026. Das hat Auswirkungen auf den Rahmenterminkalender für die kommende Saison.
