2:2 gegen Bielefeld: Darmstadt verliert Anschluss

Veröffentlicht 01.11.2025 - 22:36 Uhr

Mit einem Sieg wäre Darmstadt 98 in der zweiten Liga auf Rang vier geklettert. Doch gegen Aufsteiger Bielefeld reicht es nur zu einem Remis.
