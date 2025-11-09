2:0 in Braunschweig: Bochumer Aufschwung hält an

Veröffentlicht 09.11.2025 - 15:45 Uhr

Der neue Trainer Uwe Rösler führt den VfL Bochum Schritt für Schritt aus dem Tabellenkeller. Auch in Braunschweig gewinnt sein Team - wenn auch etwas glücklich.
© dpa

© 2025 Vodafone GmbH