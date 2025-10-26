Schwere Knieverletzung bei Hübers bestätigt - OP am Montag

Veröffentlicht 26.10.2025 - 13:30 Uhr

Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Der Kölner Abwehrchef Timo Hübers hat sich schwer verletzt und wird lange fehlen.
