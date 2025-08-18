Sébastien Haller wechselt endgültig nach Utrecht

Veröffentlicht 18.08.2025 - 09:39 Uhr

Sébastien Haller sieht keine Zukunft mehr beim BVB und wechselt in die Niederlande. Dortmund spart sich zumindest das Gehalt des Angreifers.
