RB Leipzig holt brasilianischen Stürmer Rômulo
Home
Sport
1. Bundesliga
Fußball-Bundesliga:
RB Leipzig holt brasilianischen Stürmer Rômulo
RB Leipzig holt brasilianischen Stürmer Rômulo
Veröffentlicht 15.08.2025 - 11:15 Uhr
RB Leipzig hat einen Ersatz für den zu Manchester United abgewanderten Benjamin Sesko gefunden. Sein Nachfolger kommt aus der türkischen Liga.
© dpa
