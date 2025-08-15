RB Leipzig holt brasilianischen Stürmer Rômulo

RB Leipzig holt brasilianischen Stürmer Rômulo

Veröffentlicht 15.08.2025 - 11:15 Uhr

RB Leipzig hat einen Ersatz für den zu Manchester United abgewanderten Benjamin Sesko gefunden. Sein Nachfolger kommt aus der türkischen Liga.
