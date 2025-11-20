Nach Malaria-Infektion: Positive Signale bei Freiburgs Irié

Veröffentlicht 20.11.2025 - 15:42 Uhr

Freiburgs Cyriaque Irié macht nach seiner Malaria-Infektion Fortschritte, wird aber gegen den Spitzenreiter noch nicht spielen. Die Rekord-Bayern sollen von anderen geärgert werden.
