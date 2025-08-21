Leverkusen holt Argentinier Echeverri und Franzose Badé

Aktualisiert 21.08.2025 - 16:33 Uhr

Leverkusen leiht Claudio Echeverri von Manchester City aus. Aus Sevilla kommt ein Innenverteidiger.
