Kleindienst schließt verfrühtes Comeback aus

Kleindienst schließt verfrühtes Comeback aus

Veröffentlicht 28.09.2025 - 15:09 Uhr

Der Kapitän wird bei Borussia Mönchengladbach schmerzlich vermisst. Die Rückkehr wird noch ein wenig dauern, aber ein großes Ziel steht schon fest.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH