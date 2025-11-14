HSV verlängert Vertrag mit Sportdirektor Claus Costa

Veröffentlicht 14.11.2025 - 10:45 Uhr

Claus Costa gilt als einer der Architekten des Aufstiegs des Hamburger SV in die Bundesliga. Der Sportdirektor darf seine bislang erfolgreiche Arbeit fortsetzen.
